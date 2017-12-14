MERKEZİ YETERLİLİK KURUMU, MESLEKLERE STANDART GETİRİYOR
Kurslara giderek meslek sahibi olduğunu iddia edenlere karşı mesleki standart geliyor. Merkezi Yeterlilik Kurumu, okul servisi şoförlüğü, değerli taş uzmanlığı gibi mesleklerde standart hazırlığı başlattı.
Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya çalışan Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK), bugüne kadar 261 binden fazla kişiye yeterlilik belgesi verdi. Kurum şimdi de okul servis şoförleri, değerli taş uzmanı, özel kalem müdürlüğü ve nefes koçluğu gibi mesleklerde de ulusal meslek standardı hazırlığı başlattı. MYK Başkanı Adem Ceylan uluslararası akreditasyonu olan 104 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdiklerini söyledi. Ceylan, bu kuruluşların yıllık sınav kapasitesini 2 milyon kişiye çıkardıklarını kaydetti.
129 MİLYON TL'LİK DESTEK
Kurumun temel amacının iş gücüne nitelik kazandırmak olduğunu dile getiren Ceylan, bu kapsamda da yapılan faaliyetlerle çalışanlara yaklaşık 129 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulunulduğunu söyledi. Öncelikli olarak "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alanlar olmak üzere 754 meslekte ulusal standart hazırlandığını belirten Ceylan, toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladığını belirtti. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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