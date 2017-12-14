Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya çalışan Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK), bugüne kadar 261 binden fazla kişiye yeterlilik belgesi verdi. Kurum şimdi de okul servis şoförleri, değerli taş uzmanı, özel kalem müdürlüğü ve nefes koçluğu gibi mesleklerde de ulusal meslek standardı hazırlığı başlattı. MYK Başkanı Adem Ceylan uluslararası akreditasyonu olan 104 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdiklerini söyledi. Ceylan, bu kuruluşların yıllık sınav kapasitesini 2 milyon kişiye çıkardıklarını kaydetti.

129 MİLYON TL'LİK DESTEK

Kurumun temel amacının iş gücüne nitelik kazandırmak olduğunu dile getiren Ceylan, bu kapsamda da yapılan faaliyetlerle çalışanlara yaklaşık 129 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulunulduğunu söyledi. Öncelikli olarak "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alanlar olmak üzere 754 meslekte ulusal standart hazırlandığını belirten Ceylan, toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladığını belirtti. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada