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Merkez'in hamlesi yetmedi, doların yükselişi devam ediyor

MERKEZ'İN HAMLESİ YETMEDİ, DOLARIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Dün Merkez Bankasının döviz hamlesine karşın yüksek seyrine devam eden dolar, yeni güne 4,27 lira seviyesinden başladı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Merkez'in Hamlesi Yetmedi, Doların Yükselişi Devam Ediyor(10/10)6

Türk Lirası'nda son dönemdeki sert değer kaybının ardından Merkez Bankası dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu. Dolar kuru, yeni güne 4,2730 lira seviyesinden başladı.

MERKEZ BANKASININ HAMLESİ

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

"GEREKİRSE İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILMALI"

TCMB'nin adımının piyasadaki etkisi sınırlı olurken, bankacılar "gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim" diyen TCMB'nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.

"MERKEZ'İN HAMLESİ TL'YE DEĞER KAZANDIRMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Reuters'a konuşan bir bankacı, döviz likiditesine yönelik adımlara piyasa tepkisinin genelde sınırlı olduğunu, bu adım TL'nin değer kazanması için yeterli olmadığını söyleyerek, "Faiz ile ilgili bir adım atılsa o zaman piyasada tepkiyi görürüz. Birçok makro göstergenin kötüleşti, kredi notu düşürüldü ve risk arttı. Yatırımcının faiz talebi de arttı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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