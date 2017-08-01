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Mersin Limanı'nın Yüzde 40'lık Payı Satılıyor
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Mersin Limanı'nın Yüzde 40'lık Payı Satılıyor

MERSİN LİMANI'NIN YÜZDE 40'LIK PAYI SATILIYOR

Akfen Holding, Mersin Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payı 869 milyon dolara Avustralyalı altyapı fon yönetim şirketi IFM Investors'a devredecek.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : Mersin Limanı'nın Yüzde 40'lık Payı Satılıyor(8/10)4

Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 40 hissesini Avustralyalı altyapı fon yönetim şirketi IFM Investors'a devrediyor. 2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33'ünü EBRD ve IFC'ye, TAV Havalimanları Holding'deki yüzde 8.1'lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, son olarak Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

6.9 MİLYAR TL'LİK YATIRIM PROJELERİNDE KULLANACAK

Elde edilecek geliri 6.9 milyar TL'lik yatırım projelerinde kullanmaya devam edeceklerini belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Türkiye'ye yapmış olduğumuz yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek 'taze döviz'in ülkemize girişini blok hisse satışı yoluyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Bu tür hisse ihraçları en değerli ihracat kalemi sayılmalıdır. Şirketlerimizi ölümsüzleştirmek için yapılan bu hisse ihracı Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir" dedi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI POZİSYONUNU KORUYACAK

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu'nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors'a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10'luk payla "Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı" pozisyonunu koruyacak. Akfen Holding, hisse ihracı karşılığında Türkiye'ye yaklaşık 869 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak. Akfen, 2017 yılı başında 2 yılda tamamlayacağı yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda bin 380 kişilik istihdam yaratan paketinin en önemli iki ayağını 3.9 milyar TL'lik Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ'daki şehir hastaneleri ve 2 milyar 250 milyon liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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