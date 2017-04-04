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mersin saldırısında 10 kişi gözaltına alındı

MERSİN SALDIRISINDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de 2 polis memurunun yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 14:03
Puan Ver : Mersin Saldırısında 10 Kişi Gözaltına Alındı(6/10)4


Merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Söğütlü kavşağında dün sabah polis memurları Hayrullah Poyraz ile Olcay Solak'ın yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırının ardından düzenlediği operasyonlarda PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.



Saldırıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarının da incelendiği, yapılan incelemelerde şu ana kadar faillere ilişkin net bir görüntünün saptanamadığı bildirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

 



 



kaynak:sabah








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