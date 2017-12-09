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Mersin'de 32 askere, FETÖ'nün mahrem imamı şüphesiyle gözaltı

MERSİN'DE 32 ASKERE, FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI ŞÜPHESİYLE GÖZALTI

Mersin'de FETÖ'de mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 07:50
Puan Ver : Mersin'de 32 Askere, Fetö'nün Mahrem İmamı Şüphesiyle Gözaltı(8/10)4

Mersin'de, FETÖPDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi.

Mersin Adliyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin anayasal düzeni değiştirmek ve terör örgütüne üyelik ile suçlandığı belirtilerek, örgüte yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, FETÖPDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 şüpheli asker hakkında Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiştir ifadelerine yer verildi.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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