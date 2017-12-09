MERSİN'DE 32 ASKERE, FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI ŞÜPHESİYLE GÖZALTI
Mersin'de FETÖ'de mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Mersin'de, FETÖPDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi.
Mersin Adliyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin anayasal düzeni değiştirmek ve terör örgütüne üyelik ile suçlandığı belirtilerek, örgüte yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, FETÖPDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 şüpheli asker hakkında Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiştir ifadelerine yer verildi.
Şüpheliler hakkındaki gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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