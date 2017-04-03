MERSİN'DE POLİSE BOMBALI SALDIRININ ARDINDAN...
Mersin'de Söğütlüpınar Kavşağı'nda polis ekiplerine yönelik teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Mersin'de Söğütlüpınar Kavşağı'nda polis ekiplerine yönelik teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Parça tesirli bombanın, poşetle kavşaktaki otların arasına bırakıldığı ve uzaktan kumandayla patlatıldığı belirlendi. Saldırı ile ilgili açıklama yapan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin olmadığını ve faillerin en kısa sürede yakalanacağını söyledi.
kaynak:hürriyet
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