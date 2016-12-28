

Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi'de de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı.



Dereden her yıl olduğu gibi bu yılda araçlar yükselen suya aldırış etmeden karşıdan, karşıya geçmeye devam ediyor.Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralamalı kazanan yaşandığı bölgede bu yılda büyük bir tehlike atlatıldı.