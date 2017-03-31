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mersin'deki şiddetli yağış

MERSİN'DEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Mersin'de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak sonrası bazı bölgeleri su basarken, büyükşehir belediyesi ekipleri de vatandaşların yardımına koştu.

Tarih : 31 Mart 2017, 13:25
Puan Ver : Mersin'deki Şiddetli Yağış(10/10)10


Mersin'de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak sonrası bazı bölgeleri su basarken, büyükşehir belediyesi ekipleri de vatandaşların yardımına koştu.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen yılın son günlerinde yaşanan sel afetinde dere yataklarının imara açılması ve taşan dereler sonucu oluşan su baskınları ve can kayıpları ile milyonlarca liralık hasar meydana geldiği anımsatıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Mersin  Deki  Şiddetli  Yağış    haber

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