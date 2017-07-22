Aradığı aşkı bir türlü bulamayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz hafta bir gece kulübünde ünlü iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar dans etmiş.

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, kızı Lara'nın babası Can Ateş ile 1,5 yıl birlikte olmuş, çift 2013'te ayrılmıştı. Oyuncunun, eylül 2016'da aşk yaşamaya başladığı Alp Özcan ile olan ilişkisi de bir yıl sürdü.

ANNESİ ÖĞÜT VERMİŞTİ

Bunun üzerine Uzerli, "Annem bana 'Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar' diye öğüt veriyor. Haklı, aşktan ağzım yandı" demişti. Ancak güzel oyuncu uslanmadı.

SABAHA KADAR DANS ETTİLER

Uzerli, geçen hafta Emirgan'daki gece kulübü Gizli Kalsın'da iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans etmiş.

Kaynak: haberinburada