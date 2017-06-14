

“Kira çok pahalı geldi. Artık daha ekonomik yaşamak zorundayım” diyen Meryem Uzerli aynı sitede 15 bin TL'ye yeni bir villa kiraladı.







Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacağı ‘Cingöz Recai' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Meryem Uzerli, kendisine çok iyi bakıyor!







kaynak:gazetevatan