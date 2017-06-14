MERYEM UZERLİ'NİN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR!
Meryem Uzerli 2015'te aylığı 28 bin TL'ye kiraladığı, 2 yıllık kirasını peşin ödediği villasını bırakıyor.
“Kira çok pahalı geldi. Artık daha ekonomik yaşamak zorundayım” diyen Meryem Uzerli aynı sitede 15 bin TL'ye yeni bir villa kiraladı.
Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacağı ‘Cingöz Recai' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Meryem Uzerli, kendisine çok iyi bakıyor!
kaynak:gazetevatan
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