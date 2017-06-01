

Şırnak Şenoba'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden ikisinin acısı Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne düştü. Şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oturan annesi Halime Kesikbaş'a ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın Tekke Mahallesi'nde oturan babası İsmail ile annesi Nurdane İncekar'ya acı haber İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Müftüsü Mustafa Altun ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Ergül verdi. Evli olan şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu, babasının ise bir süre önce vefat ettiği belirtildi.







kaynak:sabah