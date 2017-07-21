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Mescid-i Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı

MESCİD-İ AKSA İÇİN BÜTÜN İSLAM DÜNYASI AYAĞA KALKTI

İsrail'in Müslümanların girişine kapattığı Mescid-Aksa için Malezya'da binlerce insan cuma namazından sonra protesto gösterisi yaptı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Mescid-İ Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı(10/10)6

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanların girişine kapatması dünyanın farklı noktalarında tepkiyle karşılandı.

MALEZYA BAŞBAKAN YARDIMCISI DA PROTESTOLARA KATILDI

Malezya'da binlerce kişi Mescid-i Aksa için protesto gösterisi için bir araya geldi. Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi de müslümanların protesto yürüyüşüne katıldı.

FİLİSTİN BAYRAKLARI VE İSRAİLİ KINAYAN PANKARTLAR

Kudüs'deki İslami yetkililerin çağrısına uyarak yapılan yürüyüşe katılan binlerce Malezyalı, Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Çıkan olaylarda 4 yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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