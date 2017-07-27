MESCİD-İ AKSA'NIN TÜM KAPILARI AÇILDI, ON BİNLERCE KİŞİ HAREM-İ ŞERİF'E AKIN ETTİ
Mescid-i Aksa'ya çıkan yolları kapatan ve Filistinlilerin yoğun tepkisini çeken İsrail bu kararında geri adım attı. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açılmasıyla on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.
TEKBİRLERLE AKIN ETTİLER
İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla camiye giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilmenin sevincini yaşadı.
İKİNDİ NAMAZI İÇİN TOPLANDIALR
İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.
OLAYLARDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.
MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARINA METAL DEDEKTÖRLER YERLEŞTİRİLMİŞTİ
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.
Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Terim Gitti, Onlar Kaldı! İşte Görevini Bırakmayan 4 İsim
- Müslüman Oyuncu, Logosunda Haç Olan Kulüpten Ayrıldı
- Gs'nin Listesinde Bulunan Strinic'e, Eski Hocaları Mancini Talip Oldu
- Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
DÜNYA HABERLERİ
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
- Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar