İşçiler, aralarında anlaşıp kurban seçtikleri arkadaşlarına acımasız bir şaka yaptı. Kameraya alıp internette paylaştıkları bu anlar, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

İnşaatta çalışan işçiler, eğlenmek için arkadaşlarına şaka yapmaya karar veriyor. Şakazedenin, acımasız iş arkadaşlarının kurduğu tuzakta canı hayli yanmasına rağmen, onlarla birlikte gülüp eğlendiği ve meslektaşlarıyla centilmence tokalaştığı görülüyor.

"TESİSATÇILAR 1, ELEKTRİKÇİLER 0"

Bu anları kameraya alan işçiler, videoyu "Tesisatçılar 1, elektrikçiler 0" notuyla sosyal medyada paylaştı. Mağdura hem acıdığımız hem de güldüğümüz bu şaka videosu, kısa sürede internette yayılıp çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: haberinburada