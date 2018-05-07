MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI
Üsküdar'da, araçta silahını doldur boşalt yapan bekçi, yanında bulunan meslektaşını vurarak ağır yaraladı.
Üsküdar'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
ÇEVİK KUVVET ÖNÜNDEKİ GECE BEKÇİLERİ SERVİSE BİNDİ
Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi.
SİLAHINI DOLDUR BOŞALT YAPARKEN MESLEKTAŞINI VURDU
Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti.
ARKADAŞININ DURUMU AĞIR
Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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