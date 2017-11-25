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Messi: Arda'yı ülkesinde eleştirdiklerini biliyorum

MESSİ: ARDA'YI ÜLKESİNDE ELEŞTİRDİKLERİNİ BİLİYORUM

'Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, düzenlenen tören sonrası Fanatik Gazetesine konuştu. Yıldız futbolcu, "Arda'yı ülkesinde eleştirdiklerini biliyorum" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 16:00
Puan Ver : Messi: Arda'yı Ülkesinde Eleştirdiklerini Biliyorum(9/10)5

La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. Ödül töreni sonrası Fanatik gazetesinden Mehmet Çağrı Davran'a konuşan Barcelonalı yıldız Arda Turan'ın durumu ve Ronaldo ile rekabetini anlattı.

"ARDA ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ"

Arda Turan'ın çok eleştirildiğini bildiğini söyleyen Messi, "Arda Turan'ı ülkesinde çok eleştirdiklerini biliyorum. Ancak Arda kalitesi çok yüksek olağanüstü bir oyuncu. Ne yazık ki şanssız bir dönem geçirdi. Süreklilik ve güven konusunda sıkıntıları oldu. Sonuçta her oyuncu takımında yüksek performans göstermek ister. O Atletico'dan buraya geldi. Orada farklı bir pozisyonda oynuyordu. Burada ise daha farklı bir bölgede oynamaya çalışıyor. Elbette her hafta en iyisini yapmak kolay değil. Tekrar oynamaya ve kendine olan güvenini kazandığında her şey onun için daha iyi olacak. Bizim için çok faydalı bir futbolcu" dedi.

RONALDO'YA 'ARKADAŞ' YANITI

Ronaldo'nun "Bir gün onunla iyi arkadaş olacağız" sözüne de değinen Messi, "Real Madrid'in şu an ligde gerimizde kalması sadece geçici bir durum. Şu an Real'in geride kalması ilk kez yaşanmıyor. Sonunda onlar yine bizi yakalamaya çalışacak. Bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. Çünkü çok kaliteli oyuncuları var...

Son dönemde bireysel ödülleri Ronaldo ve ben kazanıyoruz. Ancak dünyada çok iyi oyuncular mevcut. Ballon d'Or'u kazanacak Neymar, Mbappe ve Luis Suarez gibi isimler mevcut. Ronaldo bir gün onunla çok iyi arkadaş olabileceğimizi söylemiş. Olur mu bilmem. Çünkü yakın arkadaş olmak için vakit geçirmek gerek. Onunla bu yönden bir bağımız yok. Sadece ödül gecelerinde birbirimizi görüyor ve konuşuyoruz. Aramızda bir soğukluk yok ama yaşantımızdan dolayı pek bir arada olacak bir durumumuz olmuyor" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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