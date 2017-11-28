MESSİ, BARÇA'YI BIRAKIP GİDEN NEYMAR'A ÇATTI: ARTIK DAHA İYİYİZ
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Neymar'ın PSG'ye gitmesinin ardından hücum güçlerinin biraz azaldığını ancak savunmada daha güçlü hale geldiklerini söyledi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Brezilyalı Neymar'ın sezon başında takımdan ayrılmasının ardından savunmada daha güçlü hale geldiklerini söyledi.
Barcelona ile sözleşmesini geçen hafta sonu uzatan Messi, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, takım olarak bu sezonki performanslarını değerlendirdi.
"NEYMAR GİTTİ, ARTIK DAHA İYİ SAVUNUYORUZ"
İspanyol teknik adam Ernesto Valverde'nin sezon başında göreve gelmesinin ve Neymar'ın Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmasının ardından sistemde değişikliğe gidildiğini kaydeden Arjantinli yıldız, "Neymar'ın ayrılışının ardından oyun sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Hücum gücümüz biraz azaldı ama savunmada artık çok daha iyi organize oluyoruz. Orta sahadaki oyuncular daha sakin oynuyor ve daha dengeli oyun kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan biri olduklarını hatırlatan 30 yaşındaki Messi, "Bu sezon hiçbir maçta kaybetmeyen diğer takımlar Manchester City ve PSG en güçlü rakiplerimiz olarak gözüküyor." diye konuştu.
"REAL MADRID'İ HAFİFE ALMAMAK GEREKİR"
Geçmiş dönemlerine oranla daha başarısız bir sezon geçiren Real Madrid ve Bayern Münih'i de değerlendiren Messi, "Sezonun henüz başında sayılırız. Şu anda istedikleri sonuçları alamasalar da tecrübesiyle Real Madrid'i asla hafife almamak gerekir. Sezon sonunda her kulvarda şampiyonluk potasında olacaklardır. Bayern Münih'in de zaman geçtikçe ne kadar büyük bir takım olduğunu kanıtlayacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Bu sezon Barcelona formasıyla 20 maça çıkan Messi, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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