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Messi Barcelona'yı çeyrek finale uçurdu!

MESSİ BARCELONA'YI ÇEYREK FİNALE UÇURDU!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Messi'nin 2 gol 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Tarih : 15 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Messi Barcelona'yı Çeyrek Finale Uçurdu!(8.4/10)11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak nitelendirilen eşleşmede gülen taraf Barcelona oldu. İspanyol ekibi Barcelona, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya ağırlığını koyan Barcelona, maçın hemen başında öne geçti. Barça'nın süperstarı Lionel Messi, Chelsea kalecisi Courtois'in hatasında golü bulan isim oldu ve gol perdesini açtı.

DEMBELE DE CHELSEA'Yİ BOŞ GEÇMEDİ

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona, ikinci golü buldu. Sakatlıklarla boğuştuktan sonra ilk 11'deki yerini alan, Dembele, Messi'nin asistini iyi değerlendirdi ve mükemmel bir gole imzasını attı.

63. dakikada Arjantinli süperstar Messi, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golünü kaydetti.

Karşılaşma 3-0 sona erdi ve Barcelona, iki maç sonucu 4-1'lik skora ulaşarak çeyrek finale yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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