MESSİ, BİR KEZ DAHA UZAYLI OLDUĞUNU KANITLADI
Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi, Real Madrid'i 3-0 yendikleri maçta kramponsuz asist yaparak bir ilke daha imza attı.
İspanya La Liga'da Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.
Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i Suarez, Messi ve Vidal'in golleriyle 3-0 yenerken maçta ilginç bir an yaşandı. Lionel Messi, Barcelona'nın El Clasico'da attığı 3. goldeki asistini, sağ ayağında krampon olmadan yaptı.
GOLÜ ALEIX VIDAL ATTI
Lionel Messi, ayağında krampon olmadan asist yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Messi'nin pasını gole çeviren isim ise Aleix Vidal oldu.
Kaynak: haberinburada
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