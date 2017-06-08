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messi: ronaldo bir fenomen

MESSİ: RONALDO BİR FENOMEN

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, en iyi futbolcu konusunda sürekli karşılaştırıldığı Real Madridli Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:45
Puan Ver : Messi: Ronaldo Bir Fenomen(7/10)9


Çin basınına konuşan Messi, Ronaldo ile arasında uzun yıllardır devam eden rekabete başka bir futbolcunun dahil olamayacağını belirterek, "Sadece ben ve Ronaldo, bu rekabet için hazırız ve mücadele aramızda geçmeye devam edecek." dedi.



Ronaldo'nun büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Messi, "Her sezon takımlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hakkımızda yapılan yorumlar önemli değil. Ronaldo, çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Bunu herkes biliyor ve bu yüzden dünyanın en iyi futbolcularından birisi." değerlendirmesinde bulundu.



Başarısız bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yıl çabalarımıza rağmen olmadı ve sadece İspanya Kral Kupası'nı alabildik. Gelecek sezon umarım daha iyi geçer. Yeni sezon, eskisinden iyi olmak zorunda. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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