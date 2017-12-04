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Messi'nin bu kez ayaklarını kestiler

MESSİ'NİN BU KEZ AYAKLARINI KESTİLER

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi'nin, ülkesinde bulunan heykelinin bu kez bacaklarını kestiler.

Tarih : 04 Aralık 2017, 15:30
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Barcelona'nın Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin ülkesinde bulunan heykeline 2'nci kez saldırı düzenlendi. Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.

Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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