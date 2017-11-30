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Mesut Özil coştu, Arsenal şov yaptı

MESUT ÖZİL COŞTU, ARSENAL ŞOV YAPTI

Premir Ligde, sahasında Huddersfield Town'u ağırlayan Arsenal, Mesut Özil'in 1 gol, 2 asistle oynadığı karşılaşmada rakibini 5-0 mağlup etti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 06:30
Puan Ver : Mesut Özil Coştu, Arsenal Şov Yaptı(6/10)2

Premier Ligdeki son maçında ligin flaş ekiplerinden Burnley'i deplasmanda Alexis Sanchez'in son dakika penaltısıyla 1-0 mağlup eden Arsenal, Huddersfield Town'u Emirates Stadyumu'nda ağırladı.

PERDEYİ FRANSIZ LACAZETTE AÇTI

Topçular maça adeta 1-0 önde başladı. Henüz 3. dakikada Aaron Ramsey'in şık topuk pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alexander Lacazette, iyi bir bitirişle topu Jonas Lössl'ün sağından ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı:1-0

MESUT ÖNDERLİĞİNDE 4 DAKİKADA 3 GOL

İkinci yarının ilk bölümlerinde zor anlar yaşayan Kuzey Londra ekibi, Mesut Özil önderliğinde coştu. 68. dakikada Giroud'nun, 70. dakikada da Sanchez'in gollerini hazırlayan Mesut, 72. dakikada topu ağlara yolladı ve 4 dakika içinde skor 4-0 oldu.

87. dakikada son sözü söyleyen Giroud, kapanışı yaptı. Rakibini 5-0 yenen Arsenal, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkardı. Peş peşe 3. yenilgisini alan Huddersfield ise 15 puanda kaldı.

Premir Ligde oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları:

Bournemouth 1 - 2 BurnleyChelsea 1 - 0 Swansea CityEverton 4 - 0 West Ham UnitedManchester City 2 - 1 SouthamptonStoke City 0 - 3 Liverpool

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mesut  Özil  Coştu  Arsenal  Şov  Yaptı    haber

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