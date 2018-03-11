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Mesut Özil Premier Lig tarihine geçti! Rekor kırdı

MESUT ÖZİL PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ! REKOR KIRDI

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Watford maçında yaptığı asistle Premier Lig tarihinde 50 asiste en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Mesut 141 maçta 50 asist yapma başarısı ile rekor kırdı.

Tarih : 11 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Mesut Özil Premier Lig Tarihine Geçti! Rekor Kırdı(7/10)3

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Mesut, 141 maçta 50. asistini yaptı ve Premier Lig rekoru kırdı. Arsenal ise Premier Lig'de sahasındaki 100. gole ulaştı.

BU REKOR DAHA ÖNCE ERIC CANTONA'DAYDI

Mesut Özil, Arsenal'de zaman zaman performansıyla tepki çekmesine karşın gösterişsiz ancak etkili yürüyüşüne devam ediyor. Türk asıllı Alman oyuncu, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Arsenal formasıyla 50. asistine imza atan Mesut, 141 maçta bu istatistiğe imza attı ve Premier Lig'de en kısa sürede bu sayıya ulaşan isim oldu. Bu alandaki bir önceki rekor 143 maçla Eric Cantona'ya aitti.

ARSENAL'İN 1000. GOLÜ

Mustafi'nin kaydettiği gol Arsenal için de ayrı bir önem taşıyor. Zira, bu gol Topçular'ın Premier Lig tarihinde kendi sahasındaki 1000. golü oldu. Premier Lig'de kendi sahasında en çok golü Manchester United (1066) attı. Bu iki takımı Chelsea (980), Liverpool (959) ve Tottenham (843) takip ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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