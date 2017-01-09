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Mesut Özil'in Geleceği Arsene Wenger'e Bağlı
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mesut özil'in geleceği arsene wenger'e bağlı

MESUT ÖZİL'İN GELECEĞİ ARSENE WENGER'E BAĞLI

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Beni Arsenal'e transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:42
Puan Ver : Mesut Özil'in Geleceği Arsene Wenger'e Bağlı(10/10)9


Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Beni Arsenal'e transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı" dedi.



Mesut Özil, Alman Kicker dergisine Premier Lig ekibi Arsenal'de kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.



İngiliz ekibi ile sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'e transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek" diye konuştu.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wenger yönetimindeki Arsenal Premier Lig'de 20 haftada 41 puanla 5. sırada yer alıyor. Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi ise önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.



 



kaynak:sabah








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