MESUT ÖZİLLİ ARSENAL, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÜZDÜ
UEFA Avrupa Liginde Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselme adına avantajı eline geçirdi.
Milan - Arsenal maçında kazanan, 2-0'lık skorla Arsenal oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı Giuseppe Meazza'da oynandı.
HAKAN 62 DAKİKA SAHADA KALDI
Arsenal'e galibiyeti getiren goller ilk yarıda Mkhitaryan ve Ramsey'den geldi. İki golün de asistini yapan isim, Türk asıll Alman milli yıldız Mesut Özil oldu. Milan'da milli oyumcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı ve yerini Kalinic'e bıraktı.
Gennaro Gattuso yönetiminde son haftalarda form yakalayan Milan, tam 14 maç sonra mağlubiyet ile tanıştı.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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