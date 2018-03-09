UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan ile Arsenal, İtalya'da karşılaştı. Konuk İngiliz ekibi karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İKİ GOLDE DE MESUT ASİST YAPTI

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 45'te Aaron Ramsey kaydetti. İngiliz ekibinin attığı iki golün de asistini Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yaptı. Mesut'un özellikle ikinci goldeki asisti takdir topladı.

Kaynak: haberinburada