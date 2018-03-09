MESUT TEK HAREKETLE DEFANSIN BELİNİ KIRDI
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Milan maçında yaptığı asistle dikkatleri üzerinde topladı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan ile Arsenal, İtalya'da karşılaştı. Konuk İngiliz ekibi karşılaşmayı 2-0 kazandı.
İKİ GOLDE DE MESUT ASİST YAPTI
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 45'te Aaron Ramsey kaydetti. İngiliz ekibinin attığı iki golün de asistini Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yaptı. Mesut'un özellikle ikinci goldeki asisti takdir topladı.
Kaynak: haberinburada
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