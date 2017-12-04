METE KALKAVAN, ZLİN - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINI YÖNETECEK
Türk hakem Mete Kalkavan, Avrupa Liginde oynanacak Zlin - Lokomotiv Moskova mücadelesinde düdük çalacak.
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı 7 Aralık Perşembe günü Çekya'nın Zlin ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında görevlendirdi.
MAÇ 21.00'DE BAŞLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc şehrindeki Andruv Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.
Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevleri yapacak.
Kaynak: haberinburada
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