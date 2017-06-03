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METEOROLOJİ 5 BÜYÜK KENT İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPTI!


METEOROLOJİ 5 BÜYÜK KENT İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPTI!
Tarih : 03 Haziran 2017, 12:53
Puan Ver : Meteoroloji 5 Büyük Kent İçin Yağış Uyarısı Yaptı!(10/10)11


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batı bölgeleri parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak.



Yağışların öğleden sonra, Edirne ve Kırklareli çevresinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise, kuzey, iç ve doğu bölgelerde 3-5 derece artacak. Meteoroloji, olası bir sel ve su taşkınına karşı vatandaşa bazı uyarılarda bulundu. Rüzgar ise, kuzey ve doğu, ülkenin güneybatı bölgelerinde hafif olarak etkisini gösterecek.



 



 



kaynak:vatandanhaber



 








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