METEOROLOJİ AÇIKLADI! YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacağını duyurdu. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Pazartesi günü yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde salı ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece mevsim normalleri civarına inecek. Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
ÜLKEMİZİN GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23
Kaynak: haberinburada
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