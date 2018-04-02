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METEOROLOJİ AÇIKLADI! YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?


Meteoroloji açıkladı! Yağışlar kaç gün sürecek?
Tarih : 02 Nisan 2018, 10:50
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Meteoroloji 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacağını duyurdu. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Pazartesi günü yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde salı ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece mevsim normalleri civarına inecek. Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

ÜLKEMİZİN GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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