METEOROLOJİ DEN 2 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya ile Burdur'un doğu ilçelerinde, yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar