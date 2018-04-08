Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor
Dünya Ayakta! Ölü Sayısı 80'e Yükseldi, Feci Görüntüler Geliyor
Alişan Ve Esra Erol Arasındaki Buzları Mehmetçik Bile Eritemedi
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 Milyon Turist Bekliyoruz
Erdoğan'ın Partili Olmak Yetmez, Projeyle Gelin Çağrısıyla 3 Proje Üretti
Günlük Kiralık Eve Aile Yasağı Geliyor
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Uçurum Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı
Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'a Fark Attı: 112-83
Beşiktaş Maçında Selçuk Pazubandını Fırlattı, Eşi Küplere Bindi
Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e Yanıt: Dili Sürçmüştür
Çukurca'da Şehit Düşen Uzman Çavuşla İlgili Kahreden Detay!
Ayvalık'ta Korkunç Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti
Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış
Bolu'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti
Bim'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak
Son Dakika! Bolu'da 4,9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor

METEOROLOJİ DUYURDU: YARINDAN İTİBAREN BAHAR HAVASI GELİYOR

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, yarından itibaren sıcaklıklar yükselecek ve bahar havası gelecek.

Tarih : 08 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor(6/10)2

Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre 9 Nisan Pazartesi günü itibari ile sıcaklıklar yükselişe geçecek.

İki gündür yüksek soğuğa maruz kalan İstanbulluları bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu bir hava bekliyor, sıcaklık ise 16 derece olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Balıkesir ve Bursa'nın güneyi, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.,

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Duyurdu  Yarından  İtibaren  Bahar  Havası  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER