METEOROLOJİ DUYURDU: YARINDAN İTİBAREN BAHAR HAVASI GELİYOR
Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, yarından itibaren sıcaklıklar yükselecek ve bahar havası gelecek.
Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre 9 Nisan Pazartesi günü itibari ile sıcaklıklar yükselişe geçecek.
İki gündür yüksek soğuğa maruz kalan İstanbulluları bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu bir hava bekliyor, sıcaklık ise 16 derece olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Balıkesir ve Bursa'nın güneyi, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.,
SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esecek.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
Kaynak: haberinburada
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