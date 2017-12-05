Türkiye'nin birçok yerinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yağış etkili oluyor. Meteoroloji tahminine göre; İstanbul'da kar yağışı etkisini çarşamba günü hissettirecek.

Bugün Türkiye'nin birçok yerinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 2 alarm da geçti. Ordu ve Giresun için verilen ilk alarmda kıyılarda kuvvetli yağmur, yükseklerde çok yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar kalınlığının kısa sürede 20 santimi aşabileceği uyarısı bulunuyor. Meteoroloji Batı Akdeniz için de çok kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

BOLU, KASTAMONU VE KARABÜK'TE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahminine göre bugün 3 ilde çok kuvvetli kar yağışı var. Bolu, Kastamonu, Karabük'teki kar yağışının etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor. Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin de yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkili olacağı diğer iller ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya olarak duyuruldu.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

Öte yandan Habertürk'ün haberine göre, meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Salı gecesi İstanbul'un yüksek kesimleri kar ile tanışır. Alçak bölgeler de karla karışık yağmur olur" dedi. Kar sonrası ulaşım problemlerine de dikkat çeken Şen, "Yağan kar her zaman problem olmuştur. Bu nedenle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ulaşımda problem yaşanmaması için gece trafiğe çıkılmaması gerekir." uyarısında bulundu.

KAR YAĞIŞI ASIL ETKİYİ ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖSTERECEK

Meteoroloji tahminine göre; kar yağışı asıl etkisini çarşamba günü hissettirecek. Bugün bir çok ilde görülen sulu kar yağışı da yarın yerini kuvvetli kara bırakacak. Kar yağışının etkili olduğu illerde 20 santimin üzerinde birikinti bırakması bekleniyor.

SİS DE GELİYOR

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6-10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 7

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

Kaynak: haberinburada