'terör Saldırıları Türkiye'de Tatil Planımızı Etkilemez'
Gıda Fiyatları Düşüyor
Egzama Nasıl Tedavi Edilir?
Ankara'da Yangın
Cerabluslu Çocuklar Türkçe De Öğrenecek
Reşat Petek: 141 Kişiyi Dinledik
Galaxy A 2017 Su Geçirmezlik Ve 16 Mp Kamera İle Geliyor
Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması
Meteoroloji, İstanbul'da Cuma Günü Kar Yağışının Beklendiğini Duyurdu
Bakan Çavuşoğlu: Teröristin Kimliği Belirlendi
Almanya Yeni Yıl Hediyesi Olarak Ücretsiz Enerji Verdi
Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi'nden Daha Ucuz
Foxconn, Lcd Ekran Üretimine 9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
Akdeniz'de 3.9, Kaş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Versiyon Moto X Görüntüleri Sızdırıldı
Brother Mfc-L5755Dw İnceleme
Eyeque Göz Bozukluğunu Tespit Eden Telefon İçin Çalışıyor
Hazal Kaya Ekranlara Geri Dönüyor
Sıcak İçecekler Dişlerde O Problemi Tetikliyor!
Fenerbahçe, Mehmet Ekici İle Anlaştı

METEOROLOJİ, İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU


METEOROLOJİ, İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU
Tarih : 04 Ocak 2017, 10:26
Puan Ver : Meteoroloji, İstanbul'da Cuma Günü Kar Yağışının Beklendiğini Duyurdu(10/10)9


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da yarın sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.



Cumadan itibaren ise soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.



Tahmine göre, kar yağışı Cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kıyıları ve Akdeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak.



Hava sıcaklıkları kar yağışlı bölgelerde Cuma gününden itibaren hissedilir ölçüde düşecek.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Meteoroloji  İstanbul  Da  Cuma  Günü  Kar  Yağışının  Beklendiğini  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER