METEOROLOJİ İSTANBUL'DAKİ HAVA DURUMU İÇİN SAAT VERDİ
Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar