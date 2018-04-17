METEOROLOJİ SAAT VERDİ! İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji, 09.00-12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.
SAĞANAK YAĞIŞ GELECEK
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE ARTACAK
Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
- Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
- Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
- Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
- Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar