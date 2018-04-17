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Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor

METEOROLOJİ SAAT VERDİ! İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, 09.00-12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyardı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor(10/10)6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ GELECEK

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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