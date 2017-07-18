İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Yollar, metrolar, duraklar sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş "Öğleden sonra daha ciddi bir yağış bekleniyor." deyince vatandaş iyice panikledi. İstanbulluyu rahatlatacak haberi ise meteoroloji verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkisini altına alan sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren etkisini azaltacağını açıkladı.

15:00'DAN İTİBAREN ETKİSİ AZALIYOR

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışın saat 15:00'dan sonra etkisini azaltacağı bildirildi. Ancak yağışlı sistemin Marmara'nın doğusuna hareket edeceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara Bölgesinde devam etmekte olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki saatlerde (15:00'dan sonra) Trakya ve İstanbul'da etkisini azaltması bekleniyor.

5 İLE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan açıklamada, yağışlı sistemin Marmara'nın doğusuna hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın özellikle kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklendiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE SON DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan yağışların ardından metro seferleri ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan yazılı açıklamada "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" denildi. Metronun diğer tüm hatlarında ise seferlerin aksamadan devam ettiği özellikle belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"M-1 Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor (Bakırköy-Yenikapı arası)

M-2 Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor. (Yenikapı-Haliç arası)

Metronun diğer tüm hatlarında normal seferler aksamadan devam ediyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDE SON DURUM

Avrasya Tüneli İşletmesi, tünelin tüm sistemlerinin çalıştığını ancak tünel çıkışındaki bağlantı yollarındaki trafik sıkışıklığını olumsuz etkilememesi için sabah saat 10:00'dan itibaren geçici olarak tek yönlü hizmet verildiğini duyurdu.

Avrasya Tüneli İşletmesi, İstanbul'da sabah saatlerindeki yoğun yağış sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle çalışmaktadır. Ancak, Asya Avrupa istikametinde tünel çıkışından sonraki bağlantı yollarında yaşanan trafik sıkışıklığını olumsuz etkilememek için Avrasya Tüneli tek yönde (Asya-Avrupa yönünde) sabah saat 10: 00'dan itibaren geçici olarak hizmet verememektedir.

Avrupa Asya istikametinde ise yapılan trafik yönlendirmeleriyle tünel kesintisiz olarak hizmete devam etmektedir. Bağlantı yollarındaki trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edecektir."

Yağış miktarı:

Terkos 27 KgÇatalca 70 KgÇanta 118 KgHadımköy 52 KgOlimpiyat 21 KgAkom 64 KgSarıyer 47 KgÇavuşbaşı 47 KgGreanpark 63 Kg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6388, İstanbul AFAD 44, karayolları 202, Toplam 6634 personel 2533 araç ile çalışmaya devam ediyor."

Kaynak: haberinburada