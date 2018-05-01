Rıza Kayaalp'ten Tarihi Zafer! Hamza Yerlikaya'nın Rekorunu Egale Etti
Ermeniler Yine Sokakta! Muhalifler İlk Turda Hüsrana Uğradı
Yılmaz Vural'dan 30 Yaş Üstü Futbolculara Ağır Eleştiri
Yasak Sona Erdi! Taksim Meydanı Yayalara Açıldı
Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
Kriz Tırmanıyor! Abd, Bayrağını Söktü, Rusya'dan Anında Cevap Geldi
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Aday Adayı Oldu
Mezarlıktan Gelen Sesler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı! 4 Gündür Ağlıyor
Mazgala Sıkışan Kirpinin İmdadına İtfaiye Yetişti
Galatasaray'da Ryan Donk Sakatlandı
Marsel İlhan İlk Turda Elendi
Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbul'a Yağmur Geliyor!
İnternet Üzerinden Satışı Yasaklanan Silahlara Yivsiz Tüfekler De Dahil Oldu
Fransa'da Göstericiler 1 Mayıs'ta Etrafa Zarar Vererek Ortalığı Yakıp Yıktı
Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
Adaylık Mı Teklif Etti? 10 Günde Sır Gibi 2 Görüşme
Bafetimbi Gomis'e Çin'den 10 Milyon Euroluk Teklif Geldi
Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'a yağmur geliyor!

METEOROLOJİ TARİH VERDİ, İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR!

Bahar ortasında yaz sıcağını yaşayan İstanbul'a meteoroloji tahminlerine göre pazar günü yağmur geliyor.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Meteoroloji Tarih Verdi, İstanbul'a Yağmur Geliyor!(9/10)5

Meteoroloji tarafından ilan edilen tahminlere göre İstanbul'da Pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR POYRAZ YÖNÜNDEN ESECEK

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da bugün hava durumu parçalı ve az bulutluydu. Bu gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava tahmine göre İstanbul'a 06 Mayıs Pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  Tarih  Verdi  İstanbul  A  Yağmur  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER