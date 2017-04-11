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meteoroloji uyardı: kar yağışı sürüyor!

METEOROLOJİ UYARDI: KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre; Doğu Karadeniz ve civar illerde kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Kar Yağışı Sürüyor!(5/10)4


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Kar  Yağışı  Sürüyor    haber

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