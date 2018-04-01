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Meteoroloji Uyardı! Lodos Gece Saatlerine Kadar Devam Edecek

METEOROLOJİ UYARDI! LODOS GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Bursa'da öğle saatlerinde etkili olan lodos, yolda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.

Tarih : 01 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı! Lodos Gece Saatlerine Kadar Devam Edecek(7/10)3

Bursa'da sık sık ortaya çıkan lodos öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yolda yürüyen vatandaşların ellerindeki eşyaları havaya uçurdu.

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Ağaçların dalları ise lodos sebebiyle sağa sola savruldu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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