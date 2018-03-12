METEOROLOJİ UYARDI! TÜRKİYE'Yİ YAĞIŞLI GÜNLER BEKLİYOR
Meteoroloji yarından itibaren batıdan giriş yapacak yağışların hafta ortasına kadar tüm yurda yayılacağını duyurdu. İstanbul'da ise gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağış bekleniyor.
Havalar yavaş yavaş ısınırken kışa nazaran daha yağışlı günler Türkiye'yi bekliyor. Yağışlara hazırlıklarını son dakikaya bırakmak istemeyen vatandaşlar hava durumu haberlerini yakından takip ediyor. Hafta sonu etkili olan sisli hava etkisini kaybediyor ve yarından itibaren Türkiye yağışlara teslim oluyor.
İSTANBUL HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.
BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
Kaynak: haberinburada
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