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METEOROLOJİ UZMANI UYARDI: BOYU 1.60'TAN KISA OLANLAR DIŞARI ÇIKMASIN


Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın
Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın(6/10)2

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zorunlu olmadıkça araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Valiliğin açıklaması, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.

"BOYU 1,60'TAN KISA OLANLAR..."

Ekrana gelen görüntüler üzerinden durumu değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var.."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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