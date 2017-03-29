

Yurdun batı, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.







kaynak:sabah