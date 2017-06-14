

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in doğu kesimleri İç ve Doğu Anadolu'da Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir,Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve adıyaman Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bingöl'ün kuzeyi ile Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin için peş peşe uyarılarda bulundu.







AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada bugün akşam saatlerine kadar, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir,Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bingöl'ün kuzeyi ile Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.







kaynak:milliyet