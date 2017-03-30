METEOROLOJİDEN 3 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağış başlayacağı ve zamanla bölge genelinde kuvvetleneceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, yarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksama, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
kaynak:memurlar
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar