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METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN ÇOK CİDDİ UYARI


METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN ÇOK CİDDİ UYARI
Tarih : 14 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Meteoroloji'den 5 İl İçin Çok Ciddi Uyarı(7/10)6


Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve adıyaman için gök  gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha  kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








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