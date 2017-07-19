METEOROLOJİ'DEN 7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI GELDİ! PEKİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, 7 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Dün yağış felaketi yaşayan İstanbul'da ise bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.
7 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.SICAKLIK KUZEY VE İÇ KESİMLERDE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
- Sparta Prag Teknik Direktörü: Sneijder 5 Milyon Euro İstedi, Bunu Karşılayamayız
- Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz, Çin'deki Kulübünden İzin İstedi
- Atkıda Ne Yazdığını Bilmeyen Coentrao'nun Başı Derde Girdi
- Garry Rodrigues: Mascherano, Barcelona'ya Gol Atmamı Engelledi, Pislik!
DÜNYA HABERLERİ
- 86 Yaşındaki Mücevher Hırsızı Doris Payne Yine Yakalandı
- İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor
- Kendi Partisi Sırtından Bıçakladı! Trump: Hayal Kırıklığına Uğradım
- Aşırı Hız Yapan Sürücünün Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Alman Ajanının Türkiye'de Tutuklanmasına Merkel'den Tepki
Bu Haberle İlgili Yorumlar