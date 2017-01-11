METEOROLOJİ'DEN BİR KRİTİK UYARI DAHA: YENİDEN GELİYOR!
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı.
Akşam saatlerine doğru hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde kuvvetlenerek yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, şehir merkezinde ise sulu kar ve yağmur şeklinde görüleceği ve perşembe akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da yağışlar bugün ve yarın devam ediyor. Yağışlar karla karışık yağmur yer yer yağmur şeklinde olacak. En yüksek sıcaklıkların 5-6 derece civarında olması bekleniyor.
Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Trakya'da yoğun kar yağışları bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle: Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
kaynak:habertürk
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