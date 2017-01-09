Bugün Kamu Kurumlarında Mesai 15:30'a Çekildi
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den Mesai Saati Açıklaması
Şişmanlık Ameliyatıyla İlgili Yanlış Bilinen O Gerçek!
Merkez Bankası, Hükümete Mektup Gönderecek
Beşiktaş'a Quaresma'dan Müjde!
Trump'a: Gülen'i İade Et, Ypg İle İşbirliğini Bitir
Tarihi Rekor Kırdık, Günde 4 Bin Araç Ürettik
Meksika'da 'benzin' Bilançosu: 6 Ölü, 1500 Gözaltı
Canon Premium G9 X Mark 2'yi Tanıttı
Logitech G533 : Kablosuz Oyun Kulaklığı
Lenovo Yeni Thinkpad X1 Carbon 'u Tanıttı
Üst Düzey Monitörlerin Artık Yeni Bir Sertifikası Var: Freesync 2
Amd Ryzen İşlemci Ekosistemi Hazır
Milli Yazılımın Önü Pardus İle Açılacak
Kayseri Saldırısının Emrini De O Vermiş
Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı!
Fatma Girik İyileşemedi
Grip Salgınından Korunmak İçin Tam Bir Kalkan!
Milli Piyango İhalesinde Yeni Gelişme
Dünya Kupası İçin Karar Veriliyor!

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Tarih : 09 Ocak 2017, 09:16
Puan Ver : Meteoroloji'den İstanbul İçin Uyarı(5/10)5


TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ



Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.



Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Meteoroloji  Den  İstanbul  İçin  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER