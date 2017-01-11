

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı dikkatli olunması konusundan uyardı.







Yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.







Ayrıca, İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.







kaynak:yenişafak