METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE BU İLLER İÇİN KRİTİK KAR UYARISI!
Bugün yağışlar iç ve batı kesimlerde görülecek. Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinin genelinde, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinde yağışlar bekleniyor.
Yağışlar Akdeniz kıyı şeridi boyunca, Batı Karadeniz'in kıyısında yağmur şeklinde olacak. Yağışlar alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Pazartesi Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
kaynak:habertürk
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